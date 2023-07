Atenție, turiști! Ce puteți face dacă ați primit o amendă în Thassos Insula Thassos este una dintre cele mai cautate destinații turistice. Mulți romani aleg sa mearga pe aceasta insula ca sa-și petreaca concediile. E foarte important sa ne informam inainte de plecarea in vacanța despre toate problemele pe care am putea sa le intalnim pe drum. Ce poți sa faci daca ai primit o amenda in Grecia Este important de precizat ca parcarea in anumite locuri și la anumite ore este interzisa. Polițiștii greci iți vor ridica placuțele de inmatriculare in cazul in care ai parcat intr-un loc unde nu este permis. Ulterior, trebuie sa platești o amenda pentru a le recupera. Sancțiunea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

