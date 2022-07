Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 18 – 23 iulie 2022, la nivelul orașului Mioveni se vor aplica tratamente de dezinsecție pentru combaterea capușelor, in timp ce pe platformele de colectare a deșeurilor și in instituțiile publice vor fi efectuate acțiuni de dezinfecție. Programul activitaților este urmatorul: – in perioada…

- Cetațenii care nu au participat inca la procesul de recenzare a populației mai pot scapa de o eventuala amenda semnificativa, autoritațile au decis prelungirea perioadei de recenzare cu inca o saptamana. In consecința, noul termen pana la care se efectueaza recensamantul este 24 iulie 2022 inclusiv,…

- Perioada de recenzare va fi prelungita pana in data de 24 iulie, potrivit unui anunț facut de Primaria municipiului Targu Mureș pe pagina oficiala de Facebook. „Conform hotararii 12/12.07.2022 a Comisiei centrale pentru Recensamantul populației și locuințelor, perioada de recenzare a fost prelungita…

- Perioada de recenzare s-a prelungit cu o saptamana, pana pe 24 iulie, anunta Institutul Național de Statistica. ”Daca inca nu te-ai recenzat, pana pe 24 iulie poti astepta recenzorul acasa sau poti merge in cel mai apropiat punct fix de recenzare pentru a completa chestionarul de recensamant. Participarea…

- Rata de recenzare a populatiei din Romania a ajuns la 83%, iar Comisia Centrala pentru Recensamantul Populatiei si Locuintelor a decis prelungirea cu o saptamana, de la 17 iulie pana la 24 iulie, a perioadei de recenzare, iar a anuntat, joi, presedintele Institutului National de Statistica, Tudorel…

- Perioada de recenzare s-a prelungit cu o saptamana, pana pe 24 iulie, anunta INS. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate …

- Comisia Centrala pentru Recensamantul Populației și Locuințelor a prelungit perioada de colectare a datelor din teren. Ultimul termen-limita pentru colectarea datelor impus de Comisia Centrala pentru Recensamantul Populației și Locuințelor era data de 17 iulie 2022, insa din cauza ritmului scazut…

- Procurorul desemnat de Consiliul Superior al Procurorilor, informeaza ca, astazi 13 iulie 2022, magistrații Judecatoriei Chișinau, sediul Ciocana au examinat demersul privind prelungirea masurii preventive sub forma de liberare provizorie sub control judiciar, pe un termen de 60 zile, aplicata in privința…