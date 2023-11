Atenție, șoferi! Trafic intens pe Autostrada A1, către Vâlcea și Sibiu Se circula in coloana pe Autostrada A1, catre Valcea și Sibiu. Prin intermediul unei postari pe Facebook, un șofer ii sfatuiește pe cei care vor sa plece la drum sa se inarmeze cu rabdare și asta pentru ca viteza medie pe A1 este de 80 de km/h. Mai mult, lucrarile desfașurate la ieșirea de pe A1 Pitesti pun șoferii in dificultate. Șoferii semnaleaza faptul ca se circula in coloana de mașini. Mai mult, aceștia sunt nevoiți sa circule 1-2 kilometri, dupa care sa staționeze. „Atenție, cei care intenționați sa plecați din București catre Valcea sau Sibiu! Autostrada A1 este impanzita de radare și… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Kreiner, omul de afaceri din Sibiu care a fost batut cu bestialitate in propria sa vila, a murit, seara trecuta, la spital. Iubita lui a anuntat pe Facebook, ca barbatul de 50 de ani s-a stins. Pana la aceasta ora, cei trei agresori care au actionat inarmati si mascati nu ar fi fost identificati,…

- Doua persoane au ajuns de urgența la spital, marți seara, dupa ce trei mașini au fost implicate intr-un accident violent, pe Autostrada A1 București – Pitești, la kilometrul 64, pe raza localitații Uliești. Dupa ce au primit ingrijiri medicale la fața șocului, cele doua victime au fost transportate…

- Circulația se desfașoara cu dificultate, vineri dimineața, pe Autostrada A Sibiu – Deva, din cauza ceții, iar pe tronsonul A 1 București – Pitești este semnalata aglomerație pe sensul de intrare in Capitala. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, la aceasta…

- Șoferii agresivi au devenit din pacate o obișnuița pe șosele, mai ales pe autostrazi. Nu de puține ori vitezomanii ii harțuiesc in trafic pe șoferii care conduc cu viteza regulamentara. O astfel de manevra poate produce insa tragedii. O echipa Digi24 a facut un experiment prin care a incercat sa vada…

- Drumul de legatura intre Centura Brașovului VO1K și autostrada Brașov – Sibiu, care are multi rol. Are un rol de ocolitoare pentru Ghimbav, are rol de acces facil la Aeroport din toate zonele limitrofe Brașovului și drum de legatura intre Autostrada și municipiul Brașov. „In momentul de fața avem contractat…

- Accident in lanț, duminica dupa-amiaza, pe Autostrada A1, București – Pitești, la kilometrul 59, pe raza localitații Olteni, din județul Dambovița. In violenta coliziune au fost implicate 10 mașini, potrivit Centrului Infotrafic. Pentru o perioada de timp, traficul a fost oprit pe sensul de mers catre…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anuntat ca isi doreste ca in vara anului 2024 sa se poata circula dinspre Pitesti, pe A1, pana la Constanta pe autostrada, mentionand ca asta inseamna sa fie gata toate cele trei loturi de pe A0 Sud si sa nu se mai intre in Bucuresti, transmite News.ro.…

- Traficul este blocat, doua TIR-uri și doua mașini au fost implicate in accidentul produs, la km 17, sensul spre București, in zona localitații Ciorogarla. ”Patru autovehicule, dintre care doua autotrenuri, au fost implicate intr-o coliziune fața-spate pe Autostrada A1 pe sensul Pitești – București,…