Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Victor Babes" din Timisoara a anuntat, miercuri, o "explozie" a cazurilor de varicela in judet, potrivit realitateadetimis.net .In ultima saptamana, in spitalul din TImișoara au fost evaluati zilnic cate trei-patru pacienti, iar doi copii sunt internati,…

- CNAIR și Poliția Rutiera vor institui restricții de circulație pe DN 1, pasaj IKEA, pentru execuția lucrarilor de reparații și inlocuire rosturi dilatație pe sectorul de drum. Astfel, in perioada 21 martie – 22 aprilie va fi restricționat traficul rutier pe banda 1 de circulație a DN 1 km 8+530 – km…

- De luni, 21 martie, Timpark incepe vanzarea abonamentelor de parcare la sediul pe spl. Nicolae Titulescu nr. 10. Potrivit viceprimarului Ruben Lațcau, in primele trei – patru saptamani vor fi deschise patru ghișee, de luni pana vineri intre orele 8 și 20. Apoi, cand cererea se va diminua, orarul va…

- Reprezentanții Colterm transmit ca miercuri, 2 martie, locuitorii din mai multe zone ale orașului raman fara apa și caldura din cauza lucrarilor pe care societatea de termoficare le desfașoara.

- Primaria Timișoara a anunțat ca in perioada 21 februarie – 30 aprilie vor incepe lucrari de execuție la rețele de apa și canalizare, beneficiar fiind Aquatim. Pentru realizarea in termen cat mai scurt a lucrarilor, se vor institui anumite restricții, respectiv se vor inchide anumite strazi din zona…

- Dupa 5 zile de greva, angajații STB revin complet la munca. Intr-un comunicat emis se precizeaza ca salariații au decis suspendarea acțiunii de protest și reluarea activitații. "Avand in vedere ca astazi 25.01.2022 este zi normala de lucru si impactul asupra cetatenilor este unul foarte mare, ca in…

- In Romania, asigurarea auto RCA este obligatorie si are rolul de a despagubi persoanele prejudiciate in cazul unui eveniment rutier nefericit. Soferii care circula fara asigurare auto RCA valabila risca sanctiuni grave, de la amenzi usturatoare, pana la retinerea certificatului de inmatriculare. Deoarece…

- Primaria va achiziționa și monta pe strazile Timișoarei 500 de noi coșuri de gunoi din oțel. Licitația pentru achiziție a fost lansata in 16 decembrie, iar ieri a avut loc deschiderea ofertelor. Doua firme s-au aratat interesate, mai exact Urbio Palagio SRL și Urban Market SRL. Coșurile de gunoi din…