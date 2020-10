Atentie, soferi!: Pe un tronson al Autostrazii Soarelui si pe Autostrada Ovidiu - Agigea vizibilitatea e redusa

Cum sa alegi un tensiometru bun?

In prezent, tensiometrul este esential pentru orice familie. In definitiv, daca o persoana isi masoara si isi monitorizeaza tensiunea arteriala in timp util si actioneaza in mod adecvat pentru corectarea unei tensiuni necorespunzatoare, ea poate preveni consecinte grave de sanatate (cum ar fi atac de cord sau accident vascular cerebral).… [citeste mai departe]