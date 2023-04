IGPR deruleaza, incepand de luni, actiunea Speed, destinata verificarii respectarii regimului legal de viteza, in conditiile in care un accident rutier din cinci este cauzat de viteza, iar de la inceputul anului, din cauza vitezei excesive sau neadaptate la conditiile de drum, au avut loc 183 de accidente rutiere grave, in urma carora 81 de persoane au decedat si 145 au fost ranite grav. ”In perioada 17–23 aprilie 2023, conform Programului Operatiunilor Europene 2023 al Organizatiei Politiilor Rutiere din Europa (ROADPOL), va fi desfasurata actiunea Speed, destinata verificarii respectarii regimului…