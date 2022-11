Stiri pe aceeasi tema

- Politia locala a primit atributii si puteri sporite, potrivit unor noi modificari ale Codului Rutier. Astfel, politistii locali vor avea dreptul de a solicita datele de identificare ale conducatorilor autovehiculelor

- Potrivit unui proiect de lege adoptat de Parlament, proprietarii care iși imprumuta mașina vor trebui sa transmita informații despre identitatea șoferului nu doar la solicitarea poliției rutiere, așa cum e in prezent, ci și a poliției locale.

- Poliția Locala primește atribuții suplimentare, prin lege. Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, marti, un proiect de lege care ofera puteri sporite acestei instituții. Astfel, polițiștii locali ii vor putea amenda pe șoferii care parcheaza neregulamentar, chiar daca aceștia nu se afla la mașina sau…

- Camera Deputaților a adoptat, marți, in calitate de for decizional, o modificare adusa Codului Rutier, prin care le ofera noi atribuții polițiștilor locali. Astfel, polițistul local ar urma sa aiba dreptul sa ceara datele de identificare ale șoferilor care incalca codul rutier, dar și sa dea amenzi…

- Parlamentul a adoptat un proiect care stabileste ca polițiștii locali pot solicita datele persoanei careia i-a fost incredințat un vehicul. In cazul nerespectarii, polițiștii vor putea aplica amenzi.

- FOTO VIDEO| Atenție șoferi! Prima mașina parcata neregulamentar, RIDICATA, la Alba Iulia, dupa o pauza de un an FOTO VIDEO| Atenție șoferi! Prima mașina parcata neregulamentar, RIDICATA, la Alba Iulia, dupa o pauza de un an Dupa un an de pauza, in care șoferi ce parcau neregulamentar au stat liniștiți,…

- Incepand de astazi timp de o saptamana, se vor desfașura lucrari de toaletare a copacilor de pe Calea București, de pe ambele sensuri ale strazii. „Rugam cetațenii care obișnuiesc sa parcheze autoturismele in zona respectiva sa respecte indicațiile polițiștilor locali, eliberand spațiul unde se fac…

- CARANSEBES – Pe adresa municipalitații caransebeșene au sosit mai multe sesizari, ultimele chiar intr-o recenta ședința cu șefii asociațiilor de proprietari, cu privire la zgomotul facut noaptea pe strazi sau in diverse localuri! Primarul Felix Borcean spune ca e treaba Poliției Naționale sa-i mai tempereze…