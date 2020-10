Stiri pe aceeasi tema

- Fostul adjunct al Politiei Municipiului Beius, Octavian Perțea, acum ofiter in cadrul Biroului Rutier din Oradea si vlogger cu peste 21.000 de abonati pe YouTube, a realizat un experiment, la cererea unor soferi, in cadrul unei campanii proprii impotriva conducerii sub influenta alcoolului. Aceștia…

- In urma experimentului realizat de politistul de la Rutiera s-a constatat faptul ca in cazul in care un șofer s-a dezinfectat pe maini cu spirt in exces, inainte sa sufle in aparatul etilotest, rezultatul testului il poate lasa fara permis. Polițistul Tavi Pertea a postat experimentul pe canalul…

- Șoferii trebuie sa aiba mare grija la acest detaliu! Ce se intampla daca vezi in oglinda mașinii o stcila la roata? Acesta este un truc bine știut de hoți. Cum reușesc imediat sa te fure? Mulți nu s-ar fi gandit la asta. Șoferii care și-au luat de curand carnetul trebuie sa fie mai atenți la […] The…

- Polițiștii din Bihor fac, marți, patru percheziții la sediile unor societați din doua județe, ai caror reprezentanți sunt banuiți ca ar fi prejudiciat bugetul de stat și creditorii cu peste cinci milioane de euro, prin inșelaciune, abuz de incredere și spalare. ”In cursul zilei de astazi, politistii…

- Principalii doi candidați la primaria comune Rebra, județul Bistrița-Nasaud, au ieșit la egalitate, in urma alegerilor locale din acest an, indiferent de cat de multe ori s-au renumarat voturile noaptea trecuta, conform publicației Bistrițeanu. Astfel, Ștefan Danci (PSD), care e primarul actual al comunei…

- Un roman a murit intr-un grav accident produs in apropiere de localitatea bavareza Rothenburg ob der Tauber, din Germania. Barbatul a intrat din senin cu mașina Ford pe contrasens și s-a izbit puternic de un BMW care circula regulamentar. Povestea a devenit și mai complicata dupa ce polițiștii germani…

- Poliția avertizeaza romanii care iși parcheaza mașinile in fața blocului. Aceștia pot avea neplaceri. Este vorba de un fenomen care a luat amploare in Romania. Ce avertizeaza poliția. Ce poți pați daca parchezi mașina in fața blocului Fenomenul de furt a luat amploare și romanii se pot trezi fara o…

- Doi polițiști de la Poliția Transporturi Feroviare din Cernavoda, aflați in timpul liber, au fost implicați intr-un accident in localitatea Seimeni, județul Constanța. Șoferul a fost depistat sub influența bauturilor alcoolice. Conform IPJ Constanța, accidentul s-a produs in noaptea de marți spre miercuri,…