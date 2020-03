Atenție! Serbia interzice intrarea în țară a cetățenilor români Guvernul Republicii Serbia, in sesiunea de astazi, a decis interzicerea temporara a intrarii in țara vecina a resortisanților care provin din Romania, potrivit unui comunicat oficial citat de RTS. Potrivit guvernului de la Belgrad, citat de postul național RTS, este vorba despre o alta decizie legata direct de prevenirea raspandiri i coronavirusului in Serbia. „Pentru a ne proteja impotriva introducerii bolilor infecțioase pe teritoriul Republicii Serbia, accesul resortisanților straini care provin din Romania va fi interzis sau restricționat temporar de catre autoritațile competente”, se arata… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

