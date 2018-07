Stiri pe aceeasi tema

- Tot incepand de luni, 9 iulie, echipele Conest S.A. vor face lucrari de modernizare pe toata strada Theodor Pallady, intre strazile Sararie si Lascar Catargi. Traficul rutier va fi posibil pe strazile adiacente, cu exceptia masinilor de interventie. Modernizarea strazii Theodor Pallady (316 metri) face…

- Incepand de luni, 2 iulie, pana sambata, 7 iulie, intre orele 8.00 si 18.00, echipele municipalitatii vor lucra, in functie de conditiile meteorologice, pe strada si aleea Gradinari (tronsoanele marcate in schita atasata). Circulatia auto pe aceste tronsoane va fi oprita, iar autovehiculele vor fi deviate…

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca in perioada 28.06.2018 - 18.07.2018 va fi suspendata, parțial circulația rutiera pe strada Academiei, in legatura cu desfașurarea lucrarilor reabilitare a carosabilului.

- Din cauza tensiunii joase a curentului electric, circulația troleibuzelor pe bd. Ștefan cel Mare este sistata, de la ora 12.45, transmite IPN cu referire la serviciul „InfoTrafic”. Echipele de intervenție sunt la fața locului pentru soluționarea problemei și reluarea circulației…

- Aceasta nu este singura restrictie de circulatie impusa in municipiul resedinta in a doua jumatate a lunii in curs. Asa cum am mai relatat, pana duminica inclusiv, strazile Anastasie Panu si Palat vor fi inchise dupa-amiaza intre orele 15 si 24 (interval aproximativ). Circulatia tramvaielor 1 si 13…

- Primaria municipiului Cluj-Napoca anunta modificari in ceea ce privește circulația in zona podului Porțelanului, in scopul imbunatațirii fluenței circulației. Astfel, avand in vedere creșterea valorilor de trafic in zona strada Nadașel-pod Porțelanului – strada Porțelanului, pana la realizarea noului…

- Incepand de miercuri, 2 mai, timp de trei saptamani, echipele Citadin SA vor face reparatii pe strada Han Tatar, pe tronsonul cuprins intre strada Vasile Lupu si strada Ciurchi. In perioada mentionata strada Han Tatar va fi inchisa, iar circulatia autovehiculelor va fi posibila conform schitei anexate.…

- Astazi (24 aprilie) spre maine (25 aprilie), intre orele 22.00 și 6.00, și maine (25 aprilie), intre orele 8.00 și 18.00, funcție de condițiile meteorologice, echipele Citadin S.A. vor face lucrari de reparații pe str. Piața Palat (tronsonul cuprins intre Piața Palatului Culturii – calea de rulare a…