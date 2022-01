ATENȚIE! S-a schimbat CODUL RUTIER! Bode: Carnagiul de pe șosele trebuie oprit Noi sancțiuni pentru șoferii agresivi in trafic. Guvernul a modificat joi codul rutier printr-o ordonanța de urgența in care se definește comportamentul agresiv in trafic și cresc amenzile și alte tipuri de sancțiuni. „Carnagiul de pe șosele Romaniei trebuie oprit. Acest lucru se obține prin intervenții ferme la nivelul legislației”, a declarat joi Lucian Bode, ministrul de Interne, la finalul ședinței de Guvern. El a spus ca anul trecut numarul persoanelor decedate in accidente rutiere a crescut cu 8%, ajungandu-se la 1778 de morți in accidente rutiere. “In 2021 s-a inregistrat o scadere a numarului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

