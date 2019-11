Stiri pe aceeasi tema

- Senatul a adoptat tacit, în ședința de marți a plenului, proiectul lui Eugen Teodorovici care prevede pedeapsa cu închisoarea de la 1 la 6 ani pentru cei care nu vireaza la timp contribuțiile care sunt reținute din salarii, pensii, asigurari sociale de sanatate, drepturi de autor și alte…

- Comisia pentru buget-finante a Senatului a eliminat, la propunerea initiatorului, ministrul Eugen Teodorovici, reglementarea potrivit careia neplata impozitelor si contributiilor se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 6 ani. Comisia a adoptat, marti, cu sase voturi ‘pentru” si doua abtineri, raport…

- La intrebarea "Considerati oportuna masura reintroducerii in Legea evaziunii fiscale a raspunderii penale pentru retinerea si neplata, incasarea si neplata, neretinerea si neincasarea impozitelor si/sau contributiilor", 71,1% au raspuns ca nu sustin aceasta modificare legislativa. La testul IMM,…

- Senatul ar putea dezbate si vota, in sedinta plenului de miercuri, propunerea legislativa pentru modificarea Legii 165/2018, care prevede cresterea valorii tichetelor de masa de la 15 la 20 de lei. Initiatorii, un grup de deputati PSD, sustin ca valoarea actuala a unui tichet de masa, de 15,18 lei inainte…

- "Este necesara o dezbatere mai larga in zona economica si am toata convingerea ca oamenii de afaceri vor veni clar cu sustinere pentru aceasta varianta (...) Sensul proiectului este protejarea atat a angajatului, angajatorului si a bugetului de stat.(...) Si in Romania mediul economic are nevoie…

- "Ma opresc din promovarea proiectului dde lege privind pedeapsa cu inchisoarea pentru evaziune pana vor fi stranse 10.000 de semnaturi de sprijin al lui de catre mediul de afaceri", a declarat Eugen Teodorovici, citat de Economica.net. Teodorovici, despre proiectul care condamna datornicii…

- "Nu am datorii la stat. Eu, ca persoana fizica, nu fac oprire la sursa. Nu fac obiectul acestei legi, nu am datorii la stat. Proiectul de lege se adreseaza acelor situatii unde se fac opriri la sursa. Sunt in anexe la lege 12 astfel de situatii", a aratat Teodorovici la Parlament.Retinerea…

- Eugen Teodorovici a depus, in procedura de urgenta, la Senat un proiect de lege care prevede pedeapsa cu inchisoarea de la 1 la 6 ani pentru cei care nu vireaza la timp contributiile care sunt retinute din salarii, pensii, asigurari sociale de sanatate, drepturi de autor si alte venituri. Initiativa…