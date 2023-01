Atenție, puteți fi păcăliți! Un fenomen bizar ia amploare pe străzile din București Politia Locala din Sectorul 6 al Capitalei anunța, vineri, ca la inceputul anului 2023, pe strazile din București un fenomen bizar a inceput sa ia amploare. Concret, polițiștii avertizeaza ca mai multe femei cu bebelusi falși in brate cersesc la semafor „un banut pentru lapte praf”. „Un fenomen bizar a inceput sa ia amploare pe strazile Capitalei, la inceput de an: femei cu bebelusi in brate cersesc la semafor „un banut pentru lapte praf”. Atentie! Nu va lasati pacaliti! In bratele cersetoarelor nu sunt copii, ci papusi din carpe. Politia Locala Sector 6 a prins in fapt mai multe impostoare, pe… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politia Locala Sector 6: anunta vineri ca un fenomen bizar a inceput sa ia amploare pe strazile Capitalei, la inceput de an si anume femei cu bebelusi in brate cersesc la semafor „un banut pentru lapte praf”. In cursul anului 2022, politistii locali din Sectorul 6 au aplicat 291 de sanctiuni pentru…

- ”Un fenomen bizar a inceput sa ia amploare pe strazile Capitalei, la inceput de an: femei cu bebeluși in brațe cerșesc la semafor „un banuț pentru lapte praf”. Atenție! Nu va lasați pacaliți! In brațele cerșetoarelor nu sunt copii, ci papuși din carpe. Poliția Locala Sector 6 a prins in fapt mai multe…

- Politia Locala a amendat, in ultimele zile, mai multe femei care cerseau la semafoare „un banut pentru lapte praf” tinand in brate papusi din carpe in loc de bebelusi, anunța Primaria Sectorului 6. „Un fenomen bizar a inceput sa ia amploare pe strazile Capitalei, la inceput de an: femei cu bebelusi…

- ”Un fenomen bizar a inceput sa ia amploare pe strazile Capitalei, la inceput de an: femei cu bebeluși in brațe cerșesc la semafor „un banuț pentru lapte praf”. Atenție! Nu va lasați pacaliți! In brațele cerșetoarelor nu sunt copii, ci papuși din carpe. Poliția Locala Sector 6 a prins in fapt mai multe…

- Politia Locala Sector 6 a amendat mai multe cersetoare care tineau in brate papusi de carpe, pe post de bebelusi, si cereau bani pentru lapte praf. Reprezentantii institutiei spun ca fenomenul a luat amploare la inceput de an si ii avertizeaza pe bucuresteni sa nu se lase pacaliti. "Un fenomen bizar…

- Ciprian Ciucu, președintele PNL București și primarul Sectorului 6 al Capitalei a fost oaspetele tinerilor liberali buzoieni la “Cafeneaua liberala”, vineri seara, la Buzau. Alaturi de tineri s-au aflat, ca de fiecare data, deputatul Gabriel Avramescu și prefectul Daniel Țiclea. Publicul a fost numeros,…

- In perioada 17-25 noiembrie, va fi suspendat traficul rutier pe str. 31 August 1989, tronsonul cuprins intre strazile Alexandr Pușkin și Mitropolit G. Banulescu Bodoni, informeaza Primaria Municipiului Chișinau.

- Brigada Rutiera a Capitalei a anunțat ca se vor institui restrictii de circulatie pe Soseaua Colentina, pentru continuarea lucrarilor la Pasajului Doamna Ghica. ”In vederea continuarii lucrarilor aferente constructiei Pasajului Doamna Ghica, incepand cu data de 11 noiembrie a.c., se vor institui restrictii…