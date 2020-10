Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Galati a instituit obligativitatea purtarii permanente a mastii de protectie in municipiul Galati si alte cinci localitati, unde incidenta cumulata a cazurilor din ultimele 14 zile depaseste 1,5 la mia de locuitori, informeaza Prefectura Galati.

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Prahova a decis, vineri, ca purtarea mastii de protectie devine obligatorie in spatiile publice deschise pe tot parcursul zilei. "Incepand din data de 10 octombrie, se instituie obligativitatea purtarii mastii de protectie, astfel incat…

- Avand in vedere creșterea numarului de infectari la nivelul unitaților de invațamant din județul Buzau, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a adoptat mai multe masuri care impun obligativitatea purtarii maștii de protecție in preajma școlilor și in spații publice aglomerate. Este obligatorie…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) a stabilit, marti, o serie de noi restrictii in contextul pandemiei COVID-19, printre care obligativitatea purtarii mastilor de protectie in toate spatiile publice deschise, au informat reprezentantii Institutiei Prefectului Giurgiu, potrivit AGERPRES.De…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta s-a intrunit marti, 4 august 2020, adoptand o hotarare prin care instituie purtarea obligatorie a mastii de protectie in spatiile aglomerate.

- Purtarea mastii de protectie a devenit obligatorie, incepand din aceasta dupa-amiaza, in spatii publice deschise de pe teritoriul judetului Hunedoara, in conditiile in care autoritatile au constatat o tendinta crescatoare a ratei de infectare cu noul coronavirus, a informat Institutia Prefectului. Decizia…

- Purtarea mastii de protectie a devenit obligatorie, de sambata dupa-amiaza, in spatii publice deschise de pe teritoriul judetului Hunedoara, in conditiile in care autoritatile au constatat o tendinta crescatoare a ratei de infectare cu noul coronavirus, a informat Institutia Prefectului. Decizia…