Stiri pe aceeasi tema

- Procurori militari romani ancheteaza crime de razboi ale rușilor in Ucraina, anunța un comunicat transmis de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ). Comunicatul de presa este transmis la data de 11 iulie 2022 și este formulat in romana și in engleza. „Parchetul de pe langa…

- Procurorii romani s-au autosesizat cu privire la savarșirea de crime contra umanitații in Ucraina și vor desfașura propria ancheta cu privire la impactul razboiului asupra ucrainenilor care dețin și cetațenia romana. Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție s-a sesizat din oficiu cu…

- Parchetul de pe langa Inalta Curte din Romania s-a sesizat din oficiu, la 138 de zile de la inceputul invaziei ruse, in ce priveste agresiunea declansata contra Ucrainei de fortele Moscovei. Potrivit unui comunicat al parchetului General, institutia s-a autosesizat „cu privire la savarsirea de infractiuni…

- Procurorii romani s-au autosesizat cu privire la savarșirea de crime contra umanitații in Ucraina și vor desfașura propria ancheta cu privire la impactul razboiului asupra ucrainenilor care dețin și cetațenia romana. Investigația a fost declanșata avand in vedere consecințele deosebit de grave ale atacurilor…

- Procurorii romani s-au autosesizat cu privire la savarșirea de crime contra umanitații in Ucraina și vor desfașura propria ancheta cu privire la impactul razboiului asupra ucrainenilor care dețin și cetațenia romana. Investigația a fost declanșata avand in vedere consecințele deosebit de grave ale atacurilor…

- Procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție s-au sesizat din oficiu „cu privire la savarșirea unor infracțiuni contra umanitații, prev. de art. 439 din Codul penal”. Competența privind efectuarea cercetarilor aparține Secției parchetelor militare. „La data de 24 februarie…

- Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie s a sesizat din oficiu cu privire la savarsirea de infractiuni contra umanitatii, prev. de art. 439 alin. 1 lit. g si k din Codul penal. Competenta privind efectuarea cercetarilor apartine Sectiei parchetelor militare.Potrivit unui comunicat…

- Procurorii din Romania s-au sesizat cu privire la infracțiuni contra umanitații in razboiul din Ucraina. Ce acuzații aduc Procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție din Romania s-au sesizat din oficiu, dupa 138 de zile de razboi in Ucraina, cu privire la unele infracțiuni…