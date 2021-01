ATENȚIE! Mureșean arestat pentru conducere fără permis! Un barbat, banuit de infractiuni la regimul rutier, a fost retinut pentru 24 de ore. Ulterior,instanta de judecata a dispus fata de cel in cauza masura arestarii preventive. La data de 7 ianuarie a.c., politistii Sectiei de Politie Rurala nr.8 Petelea au retinut un barbat, din comuna Ibanesti, banuit ca ar fi condus fara permis […] Sursa articolului: ATENȚIE! Mureșean arestat pentru conducere fara... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Secției de Poliție Rurala din comuna mureșeana Petelea au reținut un barbat, din comuna Ibanești, banuit ca ar fi condus fara permis de conducere. Din verificari a reiesit ca acesta nu detine permis de conducere valabil pentru nicio categorie de vehicule. Ulterior, instanța de judecata a…

- Un barbat din comuna mureșeana Ibanești a ajuns vineri dupa gratii pentru 30 de zile The post Barbat din Mureș, care a condus fara permis, arestat pentru 30 de zile appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Barbat din Mureș, care a condus fara permis, arestat pentru 30 de zile Credit…

- Polițiștii din Mureș au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea, emis pe numele unui barbat, condamnat pentru punere in circulație de valori falsificate. La data de 26 decembrie, polițiștii Secției de Poliție Rurala nr.3 Raciu au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei…

- Ieri, 22 decembrie, Judecatoria Baia Mare a emis un mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile pe numele unui barbat de 32 ani, care este banuit de comiterea unui furt calificat, produs in data de 21 decembrie. In fapt, luni, 21 decembrie a.c., polițiștii din Baia Mare au fost sesizați cu privire…

- Un barbat, banuit ca ar fi exercitat acte de violenta asupra unei rude, dupa ce aceasta ar fi refuzat sa-l imprumute cu bani, a fost retinut pentru 24 de ore. La data de 30 noiembrie a.c., politistii Sectiei de Politie Rurala nr.3 Raciu au retinut pentru 24 de ore un barbat, de 52 de ani, … Post-ul…

- Un barbat, banuit ca ar fi exercitat acte de violenta asupra unei rude, dupa ce aceasta ar fi refuzat sa-l imprumute cu bani, a fost retinut pentru 24 de ore. La data de 30 noiembrie a.c., politistii Sectiei de Politie Rurala nr.3 Raciu au retinut pentru 24 de ore un barbat, de 52 de ani, din Raciu,…

- Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Mureș au transmis joi, 26 noiembrie, prin intermediul unui buletin de presa, faptul ca la data de 25 noiembrie polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala nr. 12 Luduș au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis de Judecatoria…

- Mandat de executare a pedepsei inchisorii, pus in aplicare pe numele unui barbat, banuit ca ar fi condus fara permis. La data de 14 octombrie, politistii de investigatii criminale din Tarnaveni au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis de Judecatoria Tarnaveni, fata de un…