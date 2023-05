ATENȚIE! MESAJE FALSE, DATE ÎN NUMELE IGSU Zilele acestea cetațenii au primit prin intermediul aplicației WhatsApp un mesaj referitor la masurile de autoprotecție pentru populație in cazul contaminarii radioactive a mai multor regiuni din țara. IGSU a ieșit public și a anunțat ca se delimiteaza clar de aceste informații care se inscriu in spectrul datelor de tip ???????????????? ????????????????! Mai mult, adresa [...] Articolul ATENȚIE! MESAJE FALSE, DATE IN NUMELE IGSU a aparut prima data pe Ziarul Dambovita - . Citeste articolul mai departe pe ziardambovita.ro…

Sursa articol si foto: ziardambovita.ro

