Atenție! Marea Mediterana, cu temperaturi record de 30 de grade, cu 4 -5 grade peste valorile normale! Marea Mediterana: temperatura apei atinge și 30 de grade Celsius, cu 4 – 5 grade peste temperatura inregistrata in mod normal in aceasta perioada a anului, cu consecințe grave, avertizeaza specialiștii francezi. Este o situația anormala, care totuși ii bucura pe turiști. Totuși, este un fenomen pe care specialiștii il numesc ”valul de caldura oceanic”, atunci cand temperatura de la suprafața apei atinge un anumit prag. Explicația celor 30 de grade Celsius atinse in unele zone ale Mediteranei pornește de la valurile de caldura care afecteaza Franța, in special in zona de sud-est. Temperaturile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe recorduri istorice de temperatura au fost depasite luni in Franta, in localitati precum Brest, Saint-Brieuc si Nantes (vest) si Biscarrosse (sud-vest) in ”cea mai calduroasa zi din acest val de canicula”, a anuntat Meteo-France, potrivit AFP. Potrivit valorilor provizorii inregistrate la ora…

- Autoritatile din Franta au ordonat evacuari masive, pe masura ce incendiile de padure din sudul Europei, izbucnite in urma cu sase zile, continua sa se intensifice. Incendiile au provocat distrugeri pe coastele Croatiei si pe insula elena Creta. Potrivit informatiilor, peste 300 de persoane si-au pierdut…

- Batranul continent se pregateste pentru un nou val canicular. Temperaturile in creștere au pus stapanire pe unele parți ale Europei, care abia și-a revenit dupa ultimul val de caldura. Seceta și incendiile de padure au afectat Spania și Portugalia, iar caldura torida s-a extins in Franța și in Regatul…

- Un val de aer fierbinte vine spre Romania, anunta meteorologii. In prezent, mai multe regiuni din Europa Occidentala sunt afectate de acest val de aer fierbinte care provine din Africa. De altfel, agentia meteorologica din Franta a transmis ca temperaturile ar putea ajunge pana la 43 de grade Celsius…

- Un val de canicula va lovi de saptamana viitoare Romania, Grecia si Bulgaria, avertizeaza meteorologii. Caldura excesiva a afectat in ultimele zile mai multe tari din vest, printre care Spania, Franta si Statele Unite. ONU a avertizat ca seceta va fi urmatoarea mare problema cu care se va confrunta…

- Un val de canicula timpurie este prognozat in Franta saptamana aceasta, a anuntat duminica serviciul national Meteo France, temperaturile urmand sa ajunga la 38 de grade Celsius in regiunile din sud, informeaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Meteorologii anunta un val de caldura fara precedent pentru aceasta data, in Franta. Saptamana aceasta, valorile termice se vor situa, pe timpul zilei, intre 35 si 38 de grade. Si Spania se confrunta cu cel mai puternic val de caldur din ultimii 20 de ani. Temperaturile au trecut deja de 40 de grade,…

- Meteorologul Marina Antonescu despre evolutia vremii in perioada urmatoare Foto: Adriana Tudose / RRA Cum va fi vremea în urmatoarele 24 de ore și în urmatoarele câteva zile la noi în tara, aflam de la Marina Antonescu, meteorolog de serviciu la ANM.…