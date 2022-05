Atenție la vreme! COD GALBEN: ploi torențiale și vijelii în aproape jumătate din țară/ANM, prognoză specială pentru București Vremea va deveni temporar instabila, incepand de marți dupa-amiaza. Meteorologii au emis o atenționare COD GALBEN prin intermediul careia anunța in ce zone ale țarii se vor semnala ploi torențiale, dar și vijelii și descarcari electrice. Totodata, ANM a emis un mesaj de atenționare și pentru ziua de miercuri, de aceasta data fiind oferite detalii […] The post Atenție la vreme! COD GALBEN: ploi torențiale și vijelii in aproape jumatate din țara/ANM, prognoza speciala pentru București first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

