- Polițiștii Serviciilor Rutiere din cadrul Inspectoratelor Județene de Politie Arad, Timiș și Caraș-Severin au desfașurat, vineri, 20 noiembrie, o acțiune pentru prevenirea accidentelor rutiere. Polițiștii au acționat cu 11 aparate radar, in intervalul orar 10:00-14:00, pe drumul național 69 (Arad-Timișoara).

- Meteorologii au emis duminica avertizari Cod galben de ceața in zece județe din centru și vest, respectiv de vant puternic in alte opt județe din estul Romaniei. Astfel, pana la ora 9:00, in Caras-Severin, Timis și Hunedoara, respectiv pana la ora 8:00 in Gorj, Mehedinti, Salaj, Cluj, Bistrita-Nasaud,…

- O tanara de 30 de ani a fost aruncata de la volanul BMW-ului condus cu viteza, in Caraș- Severin. "Adela nu muri, ca ai copil!", striga la ea o ruda, incercand sa o țina in viața, pe asfalt. Imaginile teribile au fost publicate de InfoCS.O tanara a murit și alte doua femei au fost ranite, una foarte…

- O atenționare meteorologica Cod Galben a fost emisa pentru județele Timiș, Arad și Caraș-Severin. Vor avea loc intensificari ale vantului și vor fi ploi insemnate cantitativ. Codul Galben intra in vigoare astazi, 12 octombrie, de la ora 21, și este valabil pana maine, 13 octombrie, la ora 9. Conform…

- La Prefectura județului Caras-Severin a avut loc sedinta Centrului Local de Combatere a Bolilor. Ca urmare a evolutiei pestei porcine africane la nivelul judetului Timis si avand in vedere aflarea localitatii Sacu, Salbagelul ... The post Pesta porcina din Timiș ii baga in sperieți pe vecini: ce masuri…

- Un numar de șapte persoane și-au pierdut viața din cauza intoxicației cu monoxid de carbon și alte 17 au fost afectate, urmare a celor 11 incidente petrecute, de la inceputul anului pana in prezent, in județele Sibiu, Mureș, Caraș Severin, Maramureș, Hunedoara și Timiș. Incidența cea mai mare a cazurilor…

- Numarul imobilelor vandute in august s-a ridicat la 43.762, cu aproape 6.400 mai puțin decat luna anterioara, dar cu 650 mai multe decat in august 2019, conform datelor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI). Se poate spune ca oamenii au renunțat la vacanța anul acesta și au…

- CARAS-SEVERIN – Potrivit informatiilor comunicate de Directia de Sanatate Publica, numarul total al cazurilor confirmate cu SARS COV-2 de la inceputul pandemiei a ajuns la 595, de luni pana marti fiind confirmate inca 22 cazuri noi! Cat priveste decesele, cu cele patru raportate marti, numarul total…