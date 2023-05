Academicianul Costel Vanatoru spune ca roșiile au semne vizibile prin care cunoscatorii iși dau seama daca au fost tratate excesiv. Ar trebui sa ne ridice un semnal de alarma in special roșiile țuguiate, foarte tari, cu cotor lemnos, o culoare anormala in interior și lipsite de semințe. Horticultorul Costel Vanatoru face parte din categoria cercetatorilor de top care au avertizat cu mulți ani in urma despre fenomenul tomatelor toxice care sunt vandute in piețe și supermarketuri, dupa ce au fost tratate de producatorii autohtoni cu hormoni de creștere și produse de coacere rapida interzise de legea…