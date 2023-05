Atenţie la roşiile cu ţugui! Acum, că ştii cât de periculoase sunt, le mai cumperi? Tot mai des, vedem pe tarabele din piete rosii cu tugui. Au o forma ciudata, dar sunt gustoase. Insa nu si sanatoase. Cel putin, asta spun cercetatorii. Ei au tras semnalul de alarma, din cauza folosirii substanțelor chimice in exces pentru a ajunge la o coacere rapida. Le-au fortat coacerea cu chimicale? Unii fermieri sustin […] The post Atentie la rosiile cu tugui! Acum, ca stii cat de periculoase sunt, le mai cumperi? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Academicianul Costel Vanatoru spune ca roșiile au semne vizibile prin care cunoscatorii iși dau seama daca au fost tratate excesiv. Ar trebui sa ne ridice un semnal de alarma in special roșiile țuguiate, foarte tari, cu cotor lemnos, o culoare anormala in interior și lipsite de semințe. Horticultorul…

