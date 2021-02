Directorul general al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorului (ANPC), Paul Anghel, sfatuieste consumatorii sa tina cont de cateva recomandari, respectiv de locul de unde iși cumpara martisoarele, pentru ca acestea se vand peste tot, la tarabe, supermarket-uri, magazine de bijuterii si la targurile de cadouri organizate in perioada premergatoare zilelor de 1 si 8 martie. La fel ca si in cazul metalelor pretioase, exista o serie de contrafaceri intalnite in domeniul pietrelor pretioase. Imbracand forme chimice diverse, de la banale sticle si materiale reproduse sintetic, toate aceste…