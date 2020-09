Stiri pe aceeasi tema

- Primarul orașului-stațiune Traian Ogagau pare sa nu mai termine cu problemele cu legea. Zilele trecute, judecatorii nasaudeni au venit cu prima sentința in dosarul in care a fost trimis in judecata pentru refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice. Aceștia l-au condamnat la doi ani…

- Primarul orașului Sangeorz Bai, Traian Ogagau iși așteapta sentința in dosarul in care a fost inculpat pentru conflict de interese, mai precis folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane, dupa ce, in martie 2018, i-a inchiriat propriului tata o pașune pe o durata de 2 ani, in schimbul unei chirii…