Un polițist a fost filmat, marți seara, in București, in Sectorul 2, in timp ce il bate, cu pumni, in fața, pe un tanar, pe strada.

Incidentul s-a petrecut pe Șoseaua Iancului, marți seara. Pe imagini se vede cu un polițist lovește cu pumni un tanar. Un coleg de-al polițistului a incercat sa il calmeze, dar in zadar. Dupa ce i-a mai aplicat un pumn tanarului, polițistul batauș a luat-o la fuga dupa un altul, pe care l-a prins și cu ajutorul unei mașini de poliție.