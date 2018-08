Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalistul roman Razvan Marin a declarat, pentru ziarele din grupul Sudpresse, ca se simte bine sa fie folosit in pozitie mai avansata de noul antrenor al lui Standard Liege, Michel Preud'homme. Razvan Marin a avut evolutii foarte bune si in sezonul trecut, cand Standard era pregatita de Ricardo…

- Ministerul Afacerilor Externe al Romaniei informeaza persoanele care se afla sau doresc sa calatoreasca in Grecia cu privire la modificarile aduse de Noul Cod Rutier elen, privind sancțiunile și aplicarea acestora in cazul nerespectarii prevederilor legale.

- Luni, 16 iulie intra in vigoare Legea nr. 109/2018, promulgata inca din luna mai. Astfel, potrivit noilor prevederi, soferii care au nevoie de un duplicat al cartii de identitate a masinii nu vor mai trebui sa obtina aviz de la autoritatea care a facut inmatricularea. De asemenea, pierderea sau distrugerea…

- Postul vamal „Palanca” își va sista mâine temporar activitatea, în legatura cu asfaltarea drumului de acces dinspre Ucraina, transmite MOLDPRES. Potrivit Serviciului Vamal, lucrarile sunt preconizate pentru azi, în intervalul orelor 10:00-14:00.…

- Se stie deja ca postul Kanal D a dat lovitura cu show-ul „Exatlon“, un fenomen al sezonului care a plasat postul turcesc in fruntea clasamentelor de audienta si destabilizand concurenta, insa formatul international a reusit sa schimbe si profilul telespectatorilor Kanal D.

- Michel Preud'homme (59 de ani) va deveni noul antrenor al lui Standard Liege dupa plecarea portughezului Ricardo Sa Pinto. Razvan Marin va fi pregatit astfel de tehnicianul care l-a pregatit in urma cu un sezon și pe Dorin Rotariu la FC Bruges. "Clubul nostru dorește sa le mulțumeasca lui Ricardo Sa…

- Primaria municipiului Chisinau informeaza ca in perioada 17 mai – 30 iunie, va fi suspendat partial traficul rutier pe strada Burebista, in perimetrul strazilor Cetatea Alba – Sarmizegetusa, in legatura cu executarea lucrarilor de reparație capitala a rețelelor termice.