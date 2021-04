Atenție, fetelor! Însuși medicul Valeriu Gheorghiță o să vă vaccineze la maraton Campania de vaccinare va avea o noua vedeta. Insuși șeful CNCAV, chipeșul medic militar Valeriu Gheorghița, va intra in randurile personalului medical care vaccineaza doritorii la maratonul anunțat in Capitala, intre 7 și 9 mai. Conform informațiilor obținute exclusiv de Sursa Zilei, chiar Valeriu Gheorghița, in persoana, coboara la firul ierbii și se apuca de […] The post Atenție, fetelor! Insuși medicul Valeriu Gheorghița o sa va vaccineze la maraton appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Femeia care a accidentat mortal, pe 27 februarie, doua fete de 6 și 20 de ani, in zona Andronache din Capitala, a fost trimisa in judecata de procurorii Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 2. Procurorii au stabilit ca femeia de 57 de ani avea o avea o imbibatie alcoolica de 1,25 g/l alcool…

- Autoritațile iau in calcul vaccinarea impotriva COVID-19 prin prezentare directa la centrul de vaccinare, fara programare prealabila, a anunțat marți medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare. Oficialul a mai precizat ca se iau in calcul toate variantele posibile pentru…

- Restaurantele și magazinele din Capitala si judetul Ilfov au fost verificate de comisarii ANPC, in contextul pandemiei, fiind aplicate 26 de amenzi, in valoare de 127.000 lei, a anuntat sambata Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), citata de Agerpres. „Comisariatul Regional pentru…

- Medicul militar Valeriu Gheorghița a anunțat, marți, ca din data de 1 Aprilie, platforma vaccinare-covid.gov.ro va afița tipul de vaccin anti-COVID disponibil in fiecare centru de vaccinare. Totodata, va fi estimat și timpul de așteptare pentru persoanele aflate pe lista de așteptare. „Incepand cu data…

- An 86-year-old woman in Romania is the one-millionth person to receive the COVID-19 vaccine. She received the vaccine from Dr. Valeriu Gheorghita, the national vaccination campaign coordinator at the Bucharest Emergency University Hospital, according to Agerpres. The Prime Minister, Florin Citu, who…

- Medicul militar Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare a anunțat, duminica seara, la Antena 3, ca Romania va primi in luna martie 2,6 milioane de doze de vaccin produse de Pfizer, Moderna și AstraZeneca. Pfizer-BioNTech va livra catre țara noastra 1,2 milioane de doze, 230.000 de…

- Dozele de vaccin de la Pfizer au ajuns cu intarziere de o zi in țara noastra, in condițiile in care saptamana aceasta se anunța ca fiind cea mai grea de la debutul campaniei de vaccinare. Asta, pentru ca, acum trei saptamani, autoritațile au vaccinat, in medie, peste 30.000 de persoane in fiecare zi,…

- O femeie care locuiește in apropierea Institutului “Matei Balș”, din Capitala spune ca s-a auzit inițial un zgomot foarte mare, dupa care totul s-a umplut de fum. “Am auzit galagie, au strigat! Daca eu de la 5.00 m-am sculat și nu am mai putut sa dorm… A fost o bubuitura tare de tot, ziceai ca […]…