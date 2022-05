Copiii veniți pe lume in perioada pandemiei au un numar mai mic de anticorpi, iar post-pandemie se observa o explozie a bolilor infecțioase, subliniaza statnews, citat de revista Nature. ”Copiii nascuți in al doilea an al pandemiei au mai puțini anticorpi pentru o serie de virusuri respiratorii comune, deoarece au fost puțin expuși la mediul exterior”, avertizeaza Marion Koopmans, șefa departamentului de virusologie de la Erasmus Medical Center din Rotterdam. De altfel, aceasta a fost și una din pistele urmate de cercetatori pentru a explica apariția cazurilor de hepatita de cauza necunoscurta.…