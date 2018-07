Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile au intrat in alerta, miercuri dupa-amiaza, dupa ce o cisterna ce transporta combustibil lichid s-a rasturnat, pe sensul catre Bucuresti. Accidentul a avut loc in dreptul kilometrului 79. La fata locului au intervenit responsabilii in astfel de situatii, mai ales ca este vorba despre o cisterna…

- Circulatia autovehiculelor pe DN7C - Transfagarasan va fi restrictionata marti si miercuri in mai multe intervale orare si pe diferite sectoare de drum, pentru a permite desfasurarea unui eveniment...

- IPJ Buzau atentioneaza conducatorii auto ca in judetul Buzau, circulatia rutiera este oprita pe podul peste raul Buzau, situat pe DN2 E85, la iesirea din municipiul Buzau catre Ramnicu Sarat, pentru efectuarea lucrarilor de reparatie. Traficul rutier se desfasoara insa pe podul nou, prevazut cu cate…

- Circulatia autobuzelor pe Bulevardul Primaverii este deviata, astazi, incepand cu ora 12:00, catre Tudor Vladimirescu. Noua ruta este: Tesatura - Calea Chisinaului - CET - Bulevardul Tudor Vladimirescu. Motivul restrictiilor de circulatie este reprezentat de lucrarile de asfaltare din zona. Facebook

- Schimbarile intervin pe data de 9 mai 2018, intre orele 10:00-12:00 Itinerarii diferite vor avea traseele 20, 43, 43c, 46, 28, 42, 41. CTP Iași anunța modificarea mai multor trasee pe data de 9 mai 2018, in intervalul orar 10:00-12:00, ca urmare a manifestarilor organizate cu ocazia aniversarii Zilei…

- - autobuzele de pe traseele 20, 43, 43c si 46 vor circula pe itinerariul: Targu Cucu – Piata Unirii – Piata M. Eminescu in ambele sensuri de mers; - autobuzele de pe traseele 28 si 42 vor circula pe itinerariul: Targu Cucu – str. Sararie – str. Mihai Costachescu – b-dul Carol; - Autobuzele…

- Circulatia pe prima banda si pe cea de urgenta de pe autostrada A1 Sibiu - Deva, la kilometrul 285+720 metri, va fi restrictionata timp de doua zile, a anuntat, luni, Centrul Infotrafic din Inspectoratul...

- Incepand de miercuri, 2 mai, timp de trei saptamani, echipele Citadin SA vor face reparatii pe strada Han Tatar, pe tronsonul cuprins intre strada Vasile Lupu si strada Ciurchi. In perioada mentionata strada Han Tatar va fi inchisa, iar circulatia autovehiculelor va fi posibila conform schitei anexate.…