Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat ca varful valului 5 al pandemiei va fi atins in Romania pe data de 10 februarie. ”N-am depașit varful acestui val. (…) Ne așteptam ca varful acestui val sa fie in jurul datei de 10 februarie, in circa 20 de zile”, a declarat Alexandrul Rafila, joi, la…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat ca varful valului 5 al pandemiei va fi atins in Romania pe data de 10 februarie. ”N-am depașit varful acestui val. (…) Ne așteptam ca varful acestui val sa fie in jurul datei de 10 februarie, in circa 20 de zile”, a declarat Alexandrul Rafila, joi, intr-un…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat ca varful valului 5 al pandemiei va fi atins in Romania pe data de 10 februarie. ”N-am depașit varful acestui val. (...) Ne așteptam ca varful acestui val sa fie in jurul datei de 10 februarie, in circa 20 de zile”, a declarat Alexandrul Rafila,…

- Ministrul Sanatații a explicat ca valabilitatea certificatelor de vaccinare va fi condiționata de acest interval de maxim 9 luni de la incheierea vaccinarii. Alexandru Rafila, ministrul Sanatații, sustine ca persoanele pentru care au trecut mai mult de 9 luni de la efectuarea dozei doi ar trebui sa-și…

- Certificatele de vaccinare iși pierd valabilitatea, de la 1 februarie, fara doza booster: Anunțul ministrului Sanatații Certificatele de vaccinare iși pierd valabilitatea, de la 1 februarie, fara doza booster: Anunțul ministrului Sanatații Alexandru Rafila, ministrul Sanatații, a afirmat ca, incepand…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat ca de la 1 februarie se va aplica și in Romania directiva UE care prevede o valabilitate a certificatelor digitale de numai 9 luni de la incheierea vaccinarii, care poate fi prelungita cu administrarea dozei booster. Certificatele celor care…

- „S-ar putea sa avem o oarecare revitalizare a campaniei de vaccinare daca dupa data de 1 februarie va intra in funcțiune mecanismul european, directiva europeana: valabilitatea certificatului de vaccinare este prelungita daca persoanele se vaccineaza cu doza booster intr-un interval care sa nu depașeasca…

- Guvernul a adoptat hotararea cu noile masuri de relaxare care urmeaza sa intre in vigoare in Romania, in condițiile in care Europa impune noi restricții. Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila...