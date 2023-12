Stiri pe aceeasi tema

- Panica in magazinele din Romania! Unul dintre cele mai consumate alimente este un adevarat pericol pentru sanatate, dupa ce a fost suspus unor investigații amanunțite. Este vorba despre un un produs din pui, congelat, care avea urme de Salmonella. Produs constaminat cu Salmonella Autoritatea Naționala…

- ALERTA alimentara: Carne congelata de pui, contaminata cu Salmonella, retrasa din magazine. Era comercializata și de o firma din Alba ALERTA alimentara: Carne congelata de pui, contaminata cu Salmonella, retrasa din magazine. Era comercializata și de o firma din Alba Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara…

- Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) anunța retragerea de la raft a unui lot de carne de pui, contaminata cu Salmonella.Potrivit ANSVSA, este vorba despre sferturi posterioare de pui congelate, contaminate cu Salmonella Enteritidis, produse de Cedrob.S.A.…

- Alerta alimentara in magazinele din Romania! A fost gasita carne de pui contaminata cu Salmonella! Produsul a fost retras de pe rafturile supermarketurilor, iar oamenii sunt avertizați sa nu il consume, daca deja l-au achiziționat. Anunțul facut de Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si pentru…

- Autoritatile au anuntat ca un lot de sferturi posterioare de pui congelate a fost retras din magazine. Potrivit sursei citate, carnea este contaminata cu Salmonella Enteritidis. Producatorul este Cedrob S.A. Ce trebuie clientii sa faca Clienții care au cumparat produsul sunt sfatuiți sa nu-l consume,…

- Alerta alimentara in magazinele din țara. Un lot intreg de carne de pui a fost retras de la raft. Potrivit ANSVSA, carnea este contaminata cu Salmonella Enteritidis. ANSVSA retrage de la comercializare carne de pui de la producatorul Cedrob S.A. In cazul in care au cumparat produsul, clienții sunt…

- Este alerta alimentara in magazinele din Romania. Un lot intreg de carne de pui a fost retras de la raft. Potrivit ANSVSA, carnea este contaminata cu Salmonella Enteritidis. ANSVSA a emis o alerta alimentara privind un lot intreg de carne de pui ce a fost retras de la comercializare. Carnea este contaminata…

- Este alerta alimentara in magazinele din țara. Un lot intreg de carne de pui a fost retras de la raft. Potrivit ANSVSA, carnea este contaminata cu Salmonella Enteritidis.ANSVSA retrage de la comercializare carne de pui de la producatorul Cedrob S.A. In cazul in care au cumparat produsul, clienții…