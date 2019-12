Atentie, buzoieni! Autobuzele nu circulă de Crăciun Conducerea Trans Bus le aduce la cunoștința buzoienilor urmatoarele modificari survenite in programul de transport public al operatorului regional dupa cum urmeaza: 1. programul de transport al operatorului in saptamana 23.12.2019-29.12.2019 se va desfașura astfel: – in perioada 23-24.12.2019 operatorul va desfașura programul deja existent ca in zilele de luni-vineri. – in data de 25.12.2019 operatorul nu va desfașura activitați de transport. – in data de 26.12.2019 operatorul va desfașura programul din zilele de duminica, fara a executa ,,zonele”. – in data de 27.12.2019 operatorul va desfașura… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Trans Bus le aduce la cunoștința buzoienilor urmatoarele modificari survenite in programul de transport public al operatorului regional dupa cum urmeaza: 1. programul de transport al operatorului in saptamana 23.12.2019-29.12.2019 se va desfașura astfel: – in perioada 23-24.12.2019 operatorul…

- Societatea de Transport Public Local Deva SRL anunța programul dupa care vor circula mijloacele de transportcomun din municipiul Deva, in perioada 24 decembrie 2019 – 2 ianuarie 2020. Autobuzele societații de transport public vor circula dupa urmatorul orar: Marti, 24 decembrie 2019…

- Direcția pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești anunța ca, in perioada sarbatorilor de iarna, programul de lucru al Serviciului de Stare Civila a fost extins și in zilele declarate libere. Astfel, pentru inregistrarea actelor de deces, in zilele de 26 decembrie 2019 si de 2 ianuarie 2020,…

- Compania de transport Transurban a facut public programul curselor in perioada 23 decembrie 2019 – 05 ianuarie 2020. Regasiți in imaginea de mai jos, inclusiv programul chioșcurilor de vanzari bilete.

- Programul serviciului de Stare Civila Pitesti a fost extins in perioada sarbatorilor de iarna. Direcția pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești anunța ca, in perioada sarbatorilor de iarna, programul de lucru al Serviciului de Stare Civila a fost extins și in urmatoarele zile declarate libere.…

- Primarul general al Capitalei a declarat, luni, ca dorește modificarea Codului Rutier, astfel incat autobuzele STB din București sa poata circula pe liniile de tramvai, pentru fluidizarea traficului. Gabriela Firea a declarat, luni, in cadrul unui comandament organizat la Primaria Capitalei pentru fluidizarea…

- Programul manifestarilor din zilele de 30 noiembrie si 1 decembrie 2019 Sambata, 30 noiembrie 2019: • ora 12.00 – Dezvelirea statuii Regelui Ferdinand I pe pietonalul Ștefan cel Mare și Sfant, in fața Primariei Municipiului Iași, in prezența Majestații Sale Margareta, Custodele Coroanei regale romane,…

- Mijloacele de transport in comun din Constanța au fost dezinfectate, dupa ce, in ultimele luni, peste 200 de persoane din Tulcea și Constanța au ajuns la Spitalul Clinic Județean de Boli Infecțioase cu diagnosticul de hepatita A, au transmis reprezentanții Primariei Constanța. Decebal Fagadau, primarul…