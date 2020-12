Atentatul de la Lockerbie: Londra s-a opus presiunilor lui Clinton asupra lui Gaddafi

Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de Securitate al ONU a cerut marti plecarea mercenarilor si a luptatorilor straini din Libia, intr-o declaratie unanima care se refera si la Rusia, cunoscuta ca isi acopera actiunile din aceasta tara din nordul Africii prin intermediul grupului paramilitar Wagner.

- FireEye, una dintre cele mai mari companii de securitate cibernetica din Statele Unite, a anunțat ca a fost piratata, probabil de un guvern, și ca i-a fost furat un intreg arsenal de instrumente de hacking utilizate pentru a testa apararea clienților sai, relateaza Reuters, potrivit AGERPRES.…

- Ranjitsinh Disale, un profesor dintr-un sat din India, a primit premiul ”Global Teacher 2020” și a promis ca va acorda jumatate din suma in valoare de 1 milion de dolari celorlalți noua finaliști, noteaza CNN. Premiul, acordat de Fundația Varkey in parteneriat cu UNESCO, celebreaza profesori „excepționali”,…

- Peste 120 de membri libieni ai Camerei Reprezentantilor s-au angajat sambata, in Maroc, sa "puna capat diviziunilor" ce afecteaza Libia, incepand prin convocarea parlamentului ales "imediat dupa intoarcerea lor in Libia", potrivit unei declaratii finale, transmite AFP preluat de agerpres. Camera…

- Serviciile de securitate ale Rusiei au reținut un oficial al companiei aeriene de stat Aeroflot, acuzându-l de transmiterea de secrete de stat Marii Britanii, relateaza Reuters și Moscow Times.Informația a fost anunțata de agențiile de presa ruse TASS și RIA, acestea afirmând ca…

- Unii prieteni din Londra tocmai mi-au transmis aceasta știre care este difuzata acum in Marea Britanie. Desigur, nu este difuzat aici in Statele Unite. : „CIA Homeland Security a lansat cea mai mare operațiune electorala in urma cu 6 ore.

- China a decis sa blocheze sosirea vizitatorilor straini care provin din Marea Britanie si Belgia din cauza epidemiei si sa inaspreasca regulile de acces pe teritoriul sau pentru alte cateva tari, relateaza joi France Presse. Gigantul asiatic, unde noul coronavirus a aparut anul trecut, a stopat in mare…