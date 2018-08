Atentat terorist soldat cu morţi şi răniţi Revendicat de gruparea Stat Islamic (SI), atentatul este al doilea comis in regiune in mai putin de o luna. Doua alte bombe au fost descoperite si neutralizate de echipele de deminare, potrivit biroului primarului, care a indicat un mort si cel putin 36 de raniti in explozie, potrivit Agerpres.



Atentatul s-a produs in apropierea unei piete de noapte si a provocat scene de panica.



Sudul Filipinelor, arhipelag in mare majoritate catolic, este de mai multe decenii victima unei insurectii islamiste soldate cu peste 100.000 de morti, conform guvernului.



Presedintele Rodrigo… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol: rtv.net

