Stiri pe aceeasi tema

- Gruparea jihadista Stat Islamic (SI) a revendicat vineri seara un atentat cu bomba care, potrivit unui bilant revizuit, a provocat moartea a patru persoane si ranirea a sapte, cu o zi inainte intr-un centru comercial din capitala afgana Kabul, informeaza AFP. “Luptatorii SI au reusit sa plaseze un colet-capcana…

- Gruparea jihadista Stat Islamic (SI) a revendicat vineri seara un atentat cu bomba care s-a soldat cu moartea a patru persoane, cu o zi inainte, intr-un centru comercial din capitala afgana Kabul, relateaza AFP.

- Gruparea jihadista Stat Islamic (SI) a revendicat vineri seara un atentat cu bomba care s-a soldat cu moartea a patru persoane, cu o zi inainte, intr-un centru comercial din capitala afgana Kabul, relateaza AFP, citat de Agerpres."Luptatori SI au reusit sa introduca un colet capcana intr-o sala in…

- Un barbat in varsta de 30 de ani, de origine nord-africana, a fost arestat pe Via Galliari, in cartierul San Salvario, de catre ofițerii brigazii volante a poliției.Barbatul, inarmat cu un cuțit, a provocat panica in randul oamenilor, strigand fraze de neințeles in araba, printre care Allah akhbar.…

- Meciul de fotbal Belgia - Suedia, din preliminariile Euro-2024, a fost suspendat dupa atacul terorist de luni seara de la Bruxelles, in urma caruia cel puțin doi suedezi au fost uciși, informeaza agenția de presa Belga, preluata de digi24.ro .

- Doua persoane au fost ucise și o alta ranita intr-un atac armat comis luni seara la Bruxelles. Atacatorul a reusit sa fuga, conform Parchetului din capitala belgiana. Atacatorul, un barbat imbracat intr-o geaca portocalie fluorescenta și aflat pe un scuter, a tras mai multe focuri cu o pușca automata,…

- Legatura intre Razboiul dintre Israel si Hamas si atacul ”terorist” din Franța: Ministrul de interne a facut anunțulMinistrul francez de Interne Gerald Darmanin a facut vineri seara o legatura intre razboiul dintre Israel si miscarea islamista palestiniana Hamas in Fasia Gaza si atacul cu cutitul…

- In cadrul conferinței de presa a Ministerului Afacerilor Externe din 14 august, purtatorul de cuvant Wang Wenbin, a declarat ca, in 13 august, convoiul cu ingineri chinezi din portul Gwadar din Pakistan a fost atacat cu bombe de pe marginea drumului, fara a se inregistra victime in randul cetațenilor…