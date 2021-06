Stiri pe aceeasi tema

- Mașina, un Smart, era parcata intr-un mod anormal in fața unui bar din via Ferrari, in zona Prati, Roma. Imediat drumul a fost inconjurat de poliție dupa-amiaza. Au venit pompierii, ambulanțele și o echipa speciala. Bomba a fost gasita in masina lui Marco Doria, presedintele grupului de lucru pentru…

- Autoritațile au facut percheziții la ferma omului de afaceri. Aceștia au cautat in special documente, inscrisuri, dar și alte probe care sa ii ajute in ancheta.La percheziții a luat parte și fiica afaceristului Ioan Crișan. De altfel, criminaliștii au gasit și cea de-a doua cheie a mașinii care a explodat.…

- Scene incredibile surprinse de camerele de supraveghere. Un politist a fost batut crunt de patru persoane care i-ar fi blocat masina in trafic. Imediat dupa incident, agresorii s-au facut nevazuti. Incidentul a avut loc intr-o intersecție intens circulata din Baia Mare. Totul ar fi pornit de la un barbat…