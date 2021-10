Atelierele FILIT transmise pe internet. Manifestările sunt organizate de Muzeul Naţional al Literaturii Române Iaşi Cea de-a VII-a editie a "Atelierelor FILIT pentru traducatori" a debutat in cursul zilei de ieri, 4 octombrie, cu invitati din douasprezece tari, intalnirile online urmand sa aiba loc pana pe 8 octombrie. Manifestarile sunt organizate de Muzeul National al Literaturii Romane Iasi in colaborare cu Memorialul Ipotesti – Centrul National de Studii Mihai Eminescu, acestea oferind un cadru de formare si comunicare profesionala pentru traducatori din limba romana intr-o limba straina. Potrivit organizatorilor, beneficiarii acestei editii provin din tari precum Azerbaidjan, Brazilia, Bulgaria, Franta,… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

