- Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri ca Guvernul continua procesul de crestere a procentului de elevi care sa poata participa la invatamantul online, potrivit Agerpres."Continuam acest proces de crestere a procentului de scoli si de elevi care sa poata participa la invatamantul online.…

- Cea de-a V-a ediție a Festivalului Internațional Lugoj Clasic (FILC) se va desfașura in perioada 16-26 septembrie. Programul cuprinde evenimente live și transmisii online. In ciuda obstacolelor antepuse de virusul Covid-19, anul 2020 ar putea fi declarat cel mai ingenios an al mileniului al…

- Cadrele didactice din invatamantul primar se pot testa gratuit, incepand de marti, pentru depistarea anticorpilor specifici COVID-19, in peste 140 de centre de recoltare MedLife din tara, potrivit unui comunicat al companiei private. Invatatorii se pot testa in intervalul 1 – 14 septembrie 2020. „Demersul…

- Doi artiști plastici moldoveni stabiliți peste hotare, Iurie Brașoveanu – in orașul Torino, Italia, și Larisa Telipan – la Sankt-Petersburg, Federația Rusa, vor participa la o expoziție internaționala de arta, organizata online, care va avea loc in perioada 27 iulie-16 august in orașul Edirne, Turcia.…

- Cinematograf inedit și gratuit in Baia Mare oferit de Prime Kapital. Vizionarea din mașina sau din gradenele special amenajate , inscrierea se face online ! Situația actuala impusa de pandemie a dus la constrangeri pentru populație dar Prime Kapital a gasit o soluție inedita pentru petrecerea timpului…

- ”Testam pentru sanatatea maramureșenilor” – proiectul Consiliului Județean Maramureș, realizat in parteneriat cu Primaria Baia Mare, prin care 50.000 de maramureșeni vor putea fi testați pana la finalul anului 2020, voluntar și gratuit pentru depistarea noului coronavirus SARS-CoV-2 a devenit operațional…