- Un nou-nascut a fost ucis in urma unui bombardament al rusilor care a avut loc in cursul noptii asupra unei maternitati din regiunea Zaporojie din sudul Ucrainei, in timp ce doua persoane au murit in atacuri care au avut loc in regiunea Harkov, au anuntat oficiali locali citati de CNN. Oleksandr Staruh,…

- O racheta ruseasca a lovit maternitatea spitalului Vilnianska de langa Zaporojie, in dimineața zilei de miercuri, a afirmat guvernatorul regiunii Oleksandr Starukh, intr-un mesaj pe Telegram. In urma atacului, un nou-nascut a fost ucis.Potrivit serviciilor pentru Situații de Urgența, mama copilului…

- O racheta ruseasca a distrus, miercuri, o maternitate in orașul Vilniansk din Zaporojie, ucigand un nou-nascut, susține guvernatorul regional Oleksandr Starukh intr-o postare pe Telegram. „Noaptea, monștrii ruși au tras rachete uriașe asupra unei mici maternitați din spitalul din Vilnyansk. Durerea…

- Sute de localitați din Ucraina au ramas fara curent electric dupa ce astazi au fost comise noi atacuri asupra infrastructurii energetice a țarii, a anunțat premierul ucrainean Denys Șmigal pe canalul sau de Telegram. Potrivit acestuia, in special, au fost atacate instalații energetice din trei regiuni.…

- Aproximativ 40 de obuze au fost trase inspre Nikopol iar orașul Zaporijjea a fost atacat, in premiera, cu drone kamikaze iraniene vineri dimineața. Cele doua localitați sunt la mica distanța una de alta, in zona de est a Ucrainei. „Mai multe cladiri inalte, peste zece case particulare, anexe, o intreprindere…

- O coloana de mașini in care se aflau civili a fost bombardata, in zona Harkov, din nord-estul Ucrainei, anunța șeful administrației regionale, Oleg Sinegubov, citat de Ukrainska Pravda și BBC.Atacul a avut loc in orașul Kupiansk, aproape de granița cu Rusia, precieaza oficialul, fara sa menționeze cand…

- In noaptea de 19 septembrie, ocupanții ruși au lansat un atac cu rachete asupra Zaporojie . Au fost inregistrate opt „sosiri”, a anunțat Oleksandr Starukh, șeful Administrației Militare Regionale Zaporijia, a anunțat pe canalul sau de Telegram.

- Serhiy Haidai, guvernatorul regiunii Luhansk, a declarat ca trupele ucrainene au „castigat un punct de sprijin" in regiunea estica, relateaza The Guardian. Intr-o actualizare postata pe Telegram, Haidai a declarat ca fortele ucrainene au „avansat putin" in regiunea Luhansk si au respins atacurile rusesti.…