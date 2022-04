Stiri pe aceeasi tema

- Depresia, anxietatea și insomniile sunt confundate destul de ușor cu afecțiuni foarte grave. Insa chiar daca cele trei afecțiuni nu sunt neaparat foarte grave, pot duce la probleme de care scapam foarte greu, ca de exemplu, probleme digestive, cardiologice sau neurologice. Specialiștii atrag atenția…

- Razboiul din Ucraina reprezinta un motiv de ingrijorare pentru cetateni si pentru starea lor de spirit. Unii oameni incearca sa treaca peste starile de anxietate deconectindu-se de la stiri si petrecind mai mult timp alaturi de persoanele dragi, iar altii se adreseaza la specialisti pentru suport, relateaza…

- Ștefania Garțu, o tanara de 19 ani, a povestit deschis pentru Școala 9 despre problemele emoționale prin care a trecut inca din clasa a VIII-a. Fata este și gazda unui podcast in care adolescenții discuta despre problemele apasatoare cu care se confrunta. Timp de cinci ani, adolescenta cu șuvițe albastre,…

- Blocul Comuniștilor și Socialiștilor a susținut cererea Guvernului de instaura Stare de Urgența in Republica Moldova, ca urmare a escaladarii conflictului armat din țara vecina, Ucraina. „Suntem gata sa sprijinim inițiativele sociale, care vor veni de la Guvern pentru a da o mana de ajutor cetațenilor,…

- Un autocar plin cu muncitori a luat foc, vineri dimineața, pe o strada din Targu Jiu. Nu au fost victime. Autocarul, care transporta muncitori, a oprit in fața Direcției Publice de Venituri Targu Jiu pentru a mai lua pasageri. In acel moment a izbucnit incendiul, scrie Gazeta de Sud. Muncitorii au coborat…

- Sindromul de hiperventilatie ndash; explicatia moderna pentru "atacurile de panica"Dr. Sorina Soescu Ce este hiperventilatia Hiperventilatia inseamna miscarea prin torace a unei cantitati de aer mai mare decat poate fi gestionata normal de corp. Majoritatea oamenilor traiesc perioade de hiperventilatie…

- Vineri, la ora 12:10:44 (ora locala a Romaniei), s-a produs in JAVA, INDONESIA un cutremur semnificativ cu magnitudinea mb 5.9, la adancimea de 10km, potrivit Institutului National de Cercetare - Dezvoltare Pentru Fizica Pamantului.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 30km SV de Cikupa,…

- Panica in aceasta seara in Piața Catedralei: a avut loc o amenințare cu bomba. In aceasta seara, in jurul orei 19,20, un barbat a sesizat, prin 112, prezența unei valize suspecte in Piața Catedralei. Aceasta ar fi fost abandonata de mai mult de 2 ore. Polițiștii sosiți la fața locului au asigurat zona,…