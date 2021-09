”Numarul de utilizatori atacati de exploit-uri care vizeaza vulnerabilitati in serverele Microsoft Exchange, blocate de produsele Kaspersky, a crescut cu 170% in august, de la 7.342 la 19.839. Potrivit expertilor Kaspersky, aceasta crestere uimitoare este legata de numarul tot mai mare de atacuri care incearca sa exploateze vulnerabilitatile dezvaluite anterior in acest produs si de faptul ca utilizatorii nu folosesc imediat patch-uri pentru un software vulnerabil, extinzand astfel zona potentiala de atac”, arata compania. Vulnerabilitatile din cadrul Microsoft Exchange Server au cauzat mult haos…