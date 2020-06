Stiri pe aceeasi tema

- Anunț alarmant facute de Bitdefender. Ne-am putea trezi fara bani in conturi din cauza unei simple achiziții facute online. Specialiștii in securitate informatica de la Bitdefender au identificat o campanie de e-mail-uri inșelatoare trimise in numele unor organizații precum Poșta Romana, Banca Transilvania,…

- Specialiștii in securitate informatica de la Bitdefender au identificat o campanie de e-mail-uri inșelatoare trimise in numele unor organizații precum Poșta Romana, Banca Transilvania, DHL, Balcan Express Curier sau GLS și care instaleaza amenințari de spionaj pe calculatorul infectat. Țintele predilecte…

- Este vorba de o campanie de e-mail-uri inselatoare trimise in numele unor organizatii precum Posta Romana, Banca Transilvania, DHL, Balcan Express Curier sau GLS, prin care atacatorii instaleaza amenintari de spionaj pe computerul infectat, avertizeaza experții cybersecurty de la Bitdefender. Țintele…

- Specialiștii in securitate informatica de la Bitdefender au identificat o campanie de e-mail-uri inșelatoare trimise in numele unor organizații precum Poșta Romana, Banca Transilvania, DHL, Balcan Express Curier sau GLS și care instaleaza amenințari de spionaj pe calculatorul infectat. Țintele predilecte…

- Specialistii in securitate informatica ai Bitdefender au identificat o campanie de e-mail-uri inselatoare trimise in numele unor organizatii precum Posta Romana, Banca Transilvania, DHL, Balcan Express Curier sau GLS, prin care atacatorii instaleaza amenintari de spionaj pe computerul infectat. Potrivit…

- Specialistii in securitate informatica ai Bitdefender au identificat o campanie de e-mail-uri inselatoare trimise in numele unor organizatii precum Posta Romana, Banca Transilvania, DHL, Balcan Express Curier sau GLS, prin care atacatorii instaleaza amenintari de spionaj pe

- Specialiștii in securitate informatica de la Bitdefender au identificat o campanie de e-mail-uri inșelatoare trimise in numele unor organizații precum Poșta Romana, Banca Transilvania, DHL, Balcan Express Curier sau GLS și care instaleaza amenințari de spionaj pe calculatorul infectat.

- „Sistemul de alertare a clienților prin SMS funcționeza, pentru inceput, in 14 oficii poștale din București (Oficiile 56, 15, 30, 63, 72, 53, 11, 51, 69, 16, 74, 76, 32 și 18), dar și in oficiile poștale din orașele Popești-Leordeni și Bragadiru, urmand ca acesta sa fie extins, etapizat, și in restul…