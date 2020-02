Cancelarul german Angela Merkel a denuntat joi ''otrava'' reprezentata de rasism in Germania, dupa ce miercuri seara in orasul Hanau, din centrul tarii, au avut loc atacuri soldate cu noua morti, multe dintre victime avand origini straine, transmit Reuters si AFP.



''La acest moment exista multe indicii ca autorul a actionat pe baza unor motivatii rasiste, de extrema dreapta, din ura fata de oameni cu alte origini, religie sau infatisare. Rasismul este otrava, ura este otrava si aceasta otrava exista in societate si este vinovata pentru prea multe crime'',…