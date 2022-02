Atacul bucătarilor: turismul culinar revigorează destinațiile O noua forma de turism culinar-spectacol este ideea geniala de readucere a turiștilor in mai multe destinații din Romania. Acest gen de program artistic pentru gurmanzi se practica și inainte de pandemie, dar acum a devenit salvator pentru zonele mai puți Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

Sursa articol si foto: jurnalul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 80 din capacitatile mari de cazare din municipiul Sighisoara au fost inchise din cauza preturilor foarte mari la energie, care au dus la triplarea cheltuielilor de intretinere in aceasta iarna, majoritatea trimitand tot personalul in somaj tehnic. Turismul in lunile de iarna la Sighisoara este…

- Pandemia a lovit puternic multe domenii, iar medicina dentara nu a fost nici ea ocolita de efectele colaterale produse de Covid. Turismul dentar, care a inflorit in Romania pe fondul creșterii calitații standardelor din clinicile stomatologice și a prețurilor mult mai avantajoase decat in strainatate,…

- “Utilizatorii romani ai Revolut, aplicatia financiara globala cu peste 18 milioane de utilizatori in intreaga lume, au reluat, in 2021, calatoriile si vacantele in strainatate, odata cu relaxarea conditiilor de acceptare a turistilor straini, in al doilea an de pandemie COVID-19. Potrivit datelor analizate…

- Chef Sorin Bontea, chef Catalin Scarlatescu și chef Florin Dumitrescu sunt protagoniștii unui nou format original de adventure - cooking show. Chefi fara limite, ce are premiera in februarie pe Antena 1, este primul show TV din Romania care va combina intr-un mod spectaculos gatitul cu calatoriile și…

- Vladimir Putin nu va ataca o țara membra NATO, dar Ucraina ar putea fi supusa unui atac fara precedent, considera politologul Cristian Pirvulescu. Rusia va declanșa fara indoiala atacul asupra Ucrainei, necunoscuta este cat de mult va patrunde in teritoriul acestei țari. Este posibil ca incursiunea…

- Insulele grecesti traditionale si zone de litoral din Turcia, Spania, Italia, Cipru, Bulgaria, Egipt, inclusiv Romania, sunt destinatiile pentru vacanta de vara aflate in portofoliul turoperatorului Paralela 45 pentru 2022, agentia anuntand ca reducerile ajung pana la 30% pentru rezervarile Early…

- 21% dintre participanții la un studiu au declarat ca au calatorit in Romania datorita tichetelor de vacanța oferite de stat. Stațiunile montane și cele de pe litoralul romanesc sunt destinațiile in care turiștii romani au folosit voucherele de vacanța cel mai des. Potrivit unui comunicat al Travelminit.ro,…

- Datorita sprijinului financiar oferit de tichete, vacantele au devenit mai accesibile pentru romani. Din acest motiv, cei mai multi dintre ei au fost dispusi sa suplimenteze bugetul de concediu din banii lor, astfel incat sa se bucure de cazari mai bune, dar si de servicii extra. ”Vesti bune pentru…