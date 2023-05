Atacatorul din Serbia, „model” pentru un tânăr din Bosnia. A anunțat că va copia atacul La o zi dupa ce un elev in varsta de 13 ani a ucis 9 oameni in Serbia, un tanar din Bosnia, in varsta de 18 ani, a amenințat pe o rețea de socializare ca va copia atacul. Polițiștii l-au reținut. “Baiatul acela care a ucis opt copii este pentru mine un mega rege. Pregateam de multa vreme asa ceva pentru liceul de economie din Bihac. Va fi un masacru nemaivazut in Bihac, jur pe viata mea!”, a scris tanarul pe contul sau de Instagram. Polițiștii au descoperit ca adolescentul are deja un dosar penal pe numele sau, dar acesta a fost clasat anul trecut pentru ca era minor. Tanarul era cunoscut autoritaților… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

