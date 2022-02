Stiri pe aceeasi tema

Statul Major al armatei ucrainene a declarat ca nu a fost deocamdata niciun fel de debarcare de trupe ruse in orasul port Odesa, din sudul Ucrainei, asa cum anuntasera anterior unele surse media ruse, potrivit Eho Moskvi si DPA, scrie AGERPRES.

Ucraina continua sa considere regiunile Donetk si Lugansk, inclusiv zonele controlate de separatistii prorusi, drept parte a teritoriului sau, a insistat luni seara secretarul Consiliului Apararii si Securitatii Nationale de la Kiev, Oleksii Danilov, transmite EFE.

O invazie rusa in Ucraina ar incerca sa ''zdrobeasca'' in mod violent poporul ucrainean, a indicat luni consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe, Jake Sullivan, relateaza France Presse.

Un atac asupra Ucrainei al trupelor ruse dinspre Belarus pare improbabil, in pofida avertismentelor din partea Statelor Unite, a declarat luni ministrul ucrainean al apararii, Oleksii Reznikov, relateaza dpa.

Fundasul lui Manchester City, Kyle Walker, si aripa lui Atletico Madrid, Yannick Carrasco, raman cu o suspendare de trei meciuri in Liga Campionilor, dupa ce au agresat jucatori ai echipelor adverse, scrie Reuters.

Salzburg, singura echipa din istoria fotbalului austriac ce a trecut vreodata in faza eliminatorie a Ligii Campionilor, a ținut-o in șah, miercuri seara, pe Bayern Munchen, reușind sa smulga un punct istoric, in partida de pe propriul teren, din optimile de finala ale competiției.

Vicepresedintele Statelor Unite Kamala Harris se va intalni sambata cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski in marja conferintei de securitate de la Munchen, potrivit unui anunt facut de un inalt oficial al Casei Albe, transmite joi AFP preluat de agerpres.

Fotbalistul echipei Atromitos, Denis Alibec, a inscris un gol in meciul incheiat la egalitate, scor 2-2, in fata formatiei OFI Creta, in etapa a XXII-a a campionatului Greciei.