- Presedintele american, Joe Biden, si-a exprimat luni intr-o discutie cu premierul israelian, Benjamin Netanyahu, "sprijinul" pentru incetarea focului in fata escaladarii violentelor, a indicat Casa Alba, noteaza AFP. "Presedintele si-a exprimat sprijinul pentru incetarea focului", a afirmat Casa Alba…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a criticat luni pe omologul sau american pentru sprijinul acordat Israelului, spunand ca din acest motiv Joe Biden are „mainile patate de sange”, potrivit Reuters. El a criticat in special aprobarea de catre administratia SUA a unei vanzari de arme catre Israel,…

- ​Presedintele american Joe Biden a revocat un decret al fostului presedinte Donald Trump care cerea autoritatilor de reglementare sa limiteze protectiei fata de raspunderea pentru continut pentru companiile de media sociala, transmite Reuters citata de news.ro.Casa Alba a publicat vineri seara…

- Conform Agerpres , liderul de la Casa Alba si-a exprimat, de asemenea, ingrijorarea cu privire la "siguranta jurnalistilor" dupa ce o lovitura israeliana a distrus o cladire-turn cu 13 etaje din Gaza care adapostea mai multe media internationale, inclusiv sediul agentiei americane AP, potrivit unui…

- Cel puțin 20 de persoane, intre care noua copii și un comandant al Hamas, au murit luni in urma loviturilor israeliene asupra Fașiei Gaza, dupa ce au fost lansate rachete din enclava palestiniana asupra Israelului. In același timp, Ierusalimul de Est a fost teatrul unor noi violențe, soldate cu peste…