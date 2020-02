Atac terorist în Germania. O persoană a fost ucisă si alte patru rănite grav Atac terorist in Germania. O persoana a fost ucisa si alte patru ranite grav Cel putin o persoana a fost ucisa, iar alte patru au fost ranite intr-un atac armat, in cursul noptii de vineri spre sambata, in orasul german Berlin, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate citate de site-ul TagesSpiegel.de. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo START OFERTE ANTALYA 2020-PLECARE CU AVIONUL DIN BAIA MARE Incidentul armat a avut loc in fata complexului polivalent „Tempodrom”, situat in zona Kreuzberg din Berlin. Un individ a deschis focul spre mai multe persoane. Potrivit autoritatilor,… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

