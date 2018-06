Potrivit purtatorului de cuvant al Ministerului afgan al Sanatatii, Wahidullah Majroh, in atac au fost raniti cel putin 31 de oameni. "Un kamikaze si-a detonat vesta sa cu explozivi la intrare in minister... ucigand si ranind mai multi angajati ai ministerului", a adaugat la randul sau purtatorul de cuvant al politiei afgane, Hashmat Stanikzai.



Cu putin timp inainte de aceasta declaratie, un purtator de cuvant al ministerului unde a avut loc atacul anunta ca explozia a avut loc in timp ce angajatii plecau mai devreme acasa cu ocazia Ramadanului, ceea ce facea probabila existenta de…