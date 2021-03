Stiri pe aceeasi tema

- Doi atentatori sinucigași s-au aruncat in aer in curtea unei biserici din Indonezia. Credincioșii catolici se aflau in biserica și participau la slujba de Florii in momentul producerii exploziei. 14 persoane au fost ranite, iar atacatorii au murit anunța Reuters. Incidentul s-a produs duminica…

- Mai mulți parlamentari au inițiat la Senat o propunere legislativa privind repatrierea Sfinților Marturisitori Ardeleni, canonizați in 1955 in catedrala din Alba Iulia. Propunerea legislativa privind repatrierea Sfinților Marturisitori Ardeleni a fost inregistrata in 11 februarie la Senat, fiind inițiata…

- Salvatorii au fost alertați, joi dimineața, despre producerea unei explozii intr-un apartament situat la etajul doi al unui bloc din Medgidia. Din primele informații venite de la ISU Dobrogea, ar fi fost vorba despre o explozie la o centrala termica, potrivit replicaonline.ro. Mai multe…

- Cel putin 28 de persoane au fost ucise si alte peste 70 au fost ranite intr-un dublu atentat sinucigas cu bomba care a avut loc intr-o piata din Bagdad, joi, primul atac de asemenea anvergura dupa ani de zile, informeaza Reuters. Un purtator de cuvant al Ministerului de Interne a declarat ca este…

- Potrivit lui Kozak, a avut loc un schimb de opinii sincer pe toate chestiunile ce țin de realizarea ințelegerilor de la Minsk. In primul rand, ce țin de realizarea parții politice. Dar deocamdata nu a fost gasit o soluție definitiva pentru componenta politica. Kozak a spus ca parțile…

- Pentru ca am inceput un nou an, Viorica de la Clejani are mari dorințe pentru 2021. Artista a marturisit ca, imediat ce pandemia va trece, ea va apela la bisturiu pentru a-și face cateva imbunatațiri. Mai mult decat atat, cantareața spune ca iși dorește sa faca acest pas pentru a nu-l pierde pe Ionița.